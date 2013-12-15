中国经济：调整预算内投资结构，尽快出台新型城镇化规划--发改委

路透北京12月15日 - 中国国家发展和改革委员会周日表示，明年要着力保持投资稳定增长，调整预算内投资结构，合理确定投向，大幅压缩用于一般竞争性企业项目投资。

发改委网站刊登的全国发展和改革工作会议新闻稿并称，要抓紧修改完善国家新型城镇化规划，争取尽快发布实施，并推动出台户籍、土地、资金、住房、基本公共服务等方面的配套政策。

“适当减少可利用社会资金的经营性基础设施投资，停止建设楼堂馆所等投资，压缩小型分散投资，重点支持全局性、基础性、战略性的重大项目，集中力量办大事。”会议表示。

会议称，要合理确定投向，主要是棚户区改造和保障性住房配套基础设施，高标准农田和农村民生建设，水利、中西部铁路等重大基础设施，重大节能减排和环境治理工程，核心关键技术开发应用等重大自主创新和转型升级工程，教育、医疗、社会养老、食品药品安全等社会事业和社会管理，少数民族、边疆地区发展等领域。

发改委指出，明年是改革年，发改委系统要加快行政审批制度改革，深化投资体制改革，积极稳妥推进资源性产品价格改革，健全宏观调控体系，完善现代市场体系，继续推进综合配套改革试点。同时并强调，将加强价格调控监管，保持价格总水平基本稳定；加快结构调整，推动产业转型升级。

城镇化方面，发改委表示，要组织编制实施重点城市群发展规划，各地因地制宜地编制和实施本地区新型城镇化发展规划；同时围绕建立农业转移人口市民化成本分担机制、多元化可持续的城镇化投融资机制、降低行政成本的设市模式、改革完善农村宅基地制度，在不同区域开展不同层级、不同类型的试点。

中国政府近日召开定调明年的中央经济工作会议，以及备受瞩目的中央城镇化工作会议。中央经济工作会议称，要努力释放有效需求，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用，把拉动增长的消费、投资、外需这“三驾马车”掌控好；城镇化工作的重点则包括推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率等。（完）

欲了解详情，请点选国家发改委网站 here (发稿 张胜男; 审校 张喜良)