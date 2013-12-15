《全球汇市》日圆和澳元仍承压，美元走势取决于美联储动向

利用低收益的日圆去购买风险较高的资产，已经成为一种非常流行的交易方式，因投资者押注日本央行将维持超宽松货币政策，且明年开始上调消费税后还可能进一步放宽。
外界普遍预期日本央行在12月19-20日的会议上将维持货币政策不变，而今日上午稍后将要公布的一项调查料显示，安倍首相的刺激政策可能在第四季帮助提振了企业信心。
投资者还将关注0145GMT公布的汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值。
若该数据令人失望，可能给澳元带来进一步压力。由于澳洲央行的不断口头打压，澳元已经下滑至逾三个月低点。
澳元/美元 最新报0.8955美元，周五最低跌至0.8909。
“我们仍然看空澳元，预计澳元/美元在三个月后将跌至0.80，”巴克莱资本的分析师在客户报告中写道。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3736 1.3741 -0.04 +4.11 1.3194
美元/日圆 103.14 103.19 -0.05 +18.91 86.74
欧元/日圆 141.67 141.79 -0.08 +23.77 114.46
美元/瑞郎 0.8893 0.8891 +0.02 -2.86 0.9155
英镑/美元 1.6295 1.6296 -0.01 +0.27 1.6251
美元/加元 1.0590 1.0582 +0.08 +6.74 0.9921
澳元/美元 0.8950 0.8962 -0.13 -13.88 1.0393
新西兰元/美元 0.8261 0.8263 -0.02 -0.27 0.8283
澳元/日圆 92.310 92.480 -0.18 +2.42 90.130
新西兰元/日圆 85.220 85.270 -0.06 +18.62 71.840
英镑/日圆 168.07 168.16 -0.05 +19.35 140.82
澳元/新西兰元 1.0827 1.0835 -0.07 -13.66 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李爽/王兴亚/郑茵 审校 龚芳/侯向明)