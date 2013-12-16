金砖国家：12月13日股汇市收盘纵览

路透12月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月13日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收低0.1%，报990.48点。
中国股市：沪综指连四日收跌，中央经济会议将闭幕市场预期谨慎
香港股市：中资银行股引领反弹收高，但本周下跌2.1%
中国汇市：人民币即期收盘持平，出口强劲仍带来较大结汇压力
============================================================================
拉美股市：巴西股市微幅收高，国企股领涨，不过大盘升势因投资者谨慎对待美联储可能缩减刺激措施而受到抑制。Bovespa指标股指 收高0.13%，报50,186.12点。但本周料下跌1.4%。
拉美汇市：拉美货币略微上扬，美联储会议前人气谨慎
============================================================================
南非股市：微幅收低，连续第四个交易日下挫，因市场对美联储可能12月16日当周缩减刺激措施的忧虑加剧。Top-40绩优股指数 下跌0.1%，报38,537.55点。综合指数 下滑0.15%，报43,185.73点。
南非汇市：兰特兑美元上扬，但美联储下周决策或令其承压
============================================================================
印度股市：收低，创下近一个月最大单周跌幅，ICICI Bank等利率敏感股下跌，因市场在12月16日当周印度央行评估政策和美联储会议前较为谨慎。指标BSE指数 下跌1%，或210.03点，报20,715.58点，本周收低1.34%。NSE指数 跌1.1，或68.65点，收报6,168.40点，本周累计跌1.46%。
印度汇市：印度卢比下跌，此前该国公布的零售通胀数据升至纪录高位，令市场预期印度央行将再度升息，而且使政府更加头疼。卢比兑美元 收报62.125/135，周四收报61.81/82。本周卢比下跌1.1%，中止了此前三周的连续升势。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,391.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.46%，报758.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.18%报32.8505卢布；卢布兑欧元 下滑0.09%报45.0920卢布。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)