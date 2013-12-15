版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 07:32 BJT

《美国重要政经日程》--12月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布美国第三季非农劳动生产率和劳工成本修正值

1400 - 财政部发布10月国际资本流动报告

1415 - 美联储公布11月工业生产

1600 - 农业部每周例行公布美国谷物和油籽出口检验报告

1600 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券

1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1700 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布11月大豆压榨数据。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐