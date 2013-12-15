欧洲经济指标预测--12月16日-12月23日****

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日当周 12月16日(一) 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 49.1 48.4 Markit服务业PMI 49.0 48.0 Markit综合PMI -- 48.0 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 53.0 52.7 Markit服务业PMI 55.5 55.7 Markit综合PMI -- 55.4 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 51.9 51.6 Markit服务业PMI 51.5 51.2 Markit综合PMI 51.9 51.7 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.72 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差7.94 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差131 12月17日(二) 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.2% +2.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +2.7% +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +2.7% +2.7% PPI投入指数(较前月) -0.5% -0.6% (较上年同期) -1.15% -0.3% PPI产出指数(较前月) -0.1% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.8% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区劳动成本 第三季 -- +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 55.0 54.6 现况指数 30.0 28.7 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 +11 +11 12月18日(三) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 109.5 109.3 现况指数 112.5 112.2 预期指数 106.5 106.3 0930 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 12月 -- 0-9-0 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 减少3.5 减少4.17 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 7.6% 7.6% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 31.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正10 正1 12月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差24.29 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 10月 -- 盈余140 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余137 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出119 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.3% -0.7% (较上年同期) +2.3% +1.8% 12月20日(五) 0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负11 负12 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 7.4 7.4 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.8% -0.7% 0745 法国企业景气指数 12月 99 98 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 10月 -- +1.6% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +7.3% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 10月 -- +0.1% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.0% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第三季 赤字138.5 赤字130 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +1.5% +1.5% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 63.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余167.7 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.8% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差29 1500 欧元区消费者信心指数 12月 负15 负15.4 12月23日当周 12月23日-1月3日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.5% 12月23日(一) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 11月 -- 1.28 0900 意大利消费者信心 12月 -- 98.3 (完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f