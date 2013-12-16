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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报12月16日

* 头版头条：

--根据政府一手住宅物业销售监管局数据显示，12月首两星期成交量录得逾1,400宗，逼近11月全月总成交量。

* 其他：

--电能实业 拟在农历新年前分拆港灯业务上市，公司预计至少录得530亿港元收益。

--中国大理石生产商雅高矿业今日起公开招股，香港IPO集资11亿港元。

--渣打集团 大中华区债务资本市场部主管郑俊峰表示，人民币强势、再融资高峰、监管政策放宽三大因素，将撑起明年点心债发行额再创新高。

--滙丰 大中华区首席经济学家屈宏斌称，预料中国最快于18个月内完成利率市场化，由银行发行同业存单扩展至企业，再由企业发展至个人层面，开放大额、长期的存息，再发展至小额、短期的存息市场化。

--万达商业地产 拟按10:3比例进行供股，集资约24.7亿港元，供股价每股2.88港元，较上周五收市价折让17.7%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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