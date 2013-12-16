《新兴市场重要经济事件预告》--12月16日-12月23日

香港个股：北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月16日(一)
开罗--埃及财长Ahmed Galal召开记者会。
12月17日(二)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议(1100)。
布拉格--捷克央行召开货币政策委员会会议(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会公布利率决议)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行总裁金仲秀与金融机构召开会议(2230)。
12月18日(三)
首尔--韩国财政部举行20国集团(G20)相关事宜会议。澳洲、加拿大、印度、印尼、土耳其及韩国副部长级官员将与会。
孟买--印度央行发布2013-2014年货币政策季度中期评估(0530)。
首尔--韩国央行总裁金仲秀参加一慈善活动(0630)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
12月19日(四)
首尔--韩国央行总裁金仲秀参加该行举办的颁奖典礼(0200)。
津巴布韦哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa将向国会提交2014年预算报告(1245)。
12月20日(五)
暂无重要经济事件公布。
12月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1530)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 龚芳)
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3. 33%和3.66%，较投标区间下限分别上浮30bp和43bp(基点)；两期债的投标倍数分别为1.79倍和1.50倍。 稍早该省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34%和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp 和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩