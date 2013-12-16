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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 08:26 BJT

《香港报摘》--信报12月16日

* 头版头条：

--电能实业 落实以合订单位形式分拆香港电力业务上市，预期是次出售项目代价最低557亿港元。

* 其他：

--微创医疗 以2.9亿美元收购美国Wright Medical Group 的骨科业务，主要为生产髋关节及膝关节重建产品。

--全球主要指数公司STOXX称，希望最快明年初推出与中国内地发行商推出首只欧洲股票指数产品。

--长城汽车 副总裁兼设计总监Pierre Leclercq称，中国内地汽车行业存在一个很关键的问题，是产品的识别度很低，几乎很难从外观判断出是哪一个本土品牌，因此他将努力为长城汽车打造新形象。

--由于中国仍未有放行H股全流通的时间表，内地男士服装零售商诺奇为免错失上市黄金档期，最终决定只在香港发行H股上市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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