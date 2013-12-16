《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月16日

*工商时报：
--总统府昨拍板〞自由经济示范区规划方案〞扩大版内容，这次修正示范区五大创新产业，其中教育创新为新增亮点，透过实验试点法规松绑，台湾可开放国内外私校创办世界级的管理学院，培育更多人才。预估示范区将带动明年民间投资新增210亿台币，创造就业达1.3万人。
--经济部带头拚经济，拟订定明年度促进民间投资目标金额为1.3兆(万亿)台币，较今年目标值成长8%，也刷新纪录。
--行政院国发基金5年投入10亿台币，提供300家新创事业资金协助的〞创业天使基金〞，于日启动；不分行业，凡有创新构想者或成立未满三年的新创事业皆可提计画申请，预计明年元月底（农历年）前公布首批核准名单，让创业者获得创业的第一桶金。
--第一银行将以分行、租赁并进模式进军海西特区。一银董事会通过将以资本额10亿人民币设置厦门第三分行；据了解，一银将在本周内向金管会递件申请，内部也规划于福建设置第三家租赁公司，同样选在厦门落脚，以强化与银行之间的合作综效，预计近期会在董事会通过。
*经济日报：
---日月光 排污事件有扩大之势，客户端担忧日月光K7厂遭停工机率升高，已通知矽品 、南韩艾克尔等封测厂待命，准备调拨产能，转单效应一触即发。
--第一上市风潮兴起，证交所表示，明年将全力拓展F股上市，上市潮可望迈入高峰，明年F股新上市家数将较今年倍增；元大宝来、凯基、永丰金等券商，正摩拳擦掌、抢食大饼，第一上市的承销大战预期激烈上演。
--旺宏 总经理暨欣铨董事长卢志远昨日表示，日月光是全球半导体业封测龙头，若厂区遭到停工处分，将造成三分之一半导体供应链〞断链〞，影响全球半导体产业非常重大。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
(记者 高洁如; 审校)