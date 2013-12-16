国际油市：美国原油期货仍处于97美元下方，因担忧美联储缩减刺激措施

香港个股：北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
美联储将于周二和周三召开政策会议，在一系列乐观的经济数据发布后，市场高度预期美联储可能在此次会议上决定缩减每月850亿美元的购债规模。
美联储缩减购债料会抑制流动性和市场对包括石油在内的风险资产的偏好。
利比亚一个寻求该国东部自治的团体称，将同政府就享有更大国家财富的份额进行协商，但如果要求在周日前得不到满足，将出售自行把持的原油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明； 审校 于春红)
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3. 33%和3.66%，较投标区间下限分别上浮30bp和43bp(基点)；两期债的投标倍数分别为1.79倍和1.50倍。 稍早该省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34%和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp 和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩