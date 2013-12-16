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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 08:55 BJT

国际油市：美国原油期货仍处于97美元下方，因担忧美联储缩减刺激措施

美联储将于周二和周三召开政策会议，在一系列乐观的经济数据发布后，市场高度预期美联储可能在此次会议上决定缩减每月850亿美元的购债规模。

美联储缩减购债料会抑制流动性和市场对包括石油在内的风险资产的偏好。

利比亚一个寻求该国东部自治的团体称，将同政府就享有更大国家财富的份额进行协商，但如果要求在周日前得不到满足，将出售自行把持的原油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明； 审校 于春红)
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