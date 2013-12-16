港报财经评论：退市政策处于转变--信报12月16日

退市政策处于转变/ 习广思

要说服市场，虽然退市，但低息持续。大摩利率交易策略师Matthew Hornbach上周在报告中叫投资者不要再担心缩减买债，应该开始留意联储局将如何改变利率前瞻的框架，退市的时间变成次忧虑，联储局有机会在缩减买债的同时，下调失业率参考指标，或者新的通胀目标，而这一切都关乎联储局的信用，相信在推出之前，肯定要评估市场的反应。联储局想做，与做得到，是两件事。美国10年及30年期债息持续在高位争持，一旦本周退市的话，将会破位而上，否则形成双顶而回落。在某程度上，债市和股市都已做好心理准备，倘若真的退市，相信对市场的冲击不会如5月般可怕，但短期仍难免调整。换个角度看，如果市场已为退市做好心理准备，当退市发生，或会有新政策指引，再放鸽确认低息政策，股市在退市后，再作最后一浪冲刺的机会很大，直至联储局真的加息为止。

投资者宜逐步换马至中资股，尤其是中资金融股，内险、券商及基金公司均可看好。强股之所以强，亦要强得有道理，新能源及环保股升势持续，这批基金重仓的政策受惠股，年底再现升浪，明年有望续受惠政策。中国环保问题犹如经济一样，已走到不能不变的临界点，只要相信习李有决心建设「美丽中国」，对环保及新能源公司持续有利。市场资金续反映着这一点，继北控水务 在10月配股后，上周光大国际 及中传动 均作出配股，但两者股价依然企稳。光大国际配股被形容为一股难求，据联交所资料，基金RRJCapitalMasterFund申报持股增加至7.85%，基金主脑人物是厚朴基金创始合伙人之一。中国风电 周末宣布折让15%配股，本周股价表现可留意。这批环保股归纳出一个现象，炒高抽水，不足为奇，强股续强，只要强得有理。上周华电福新 股价创新高，国电科环 、中电新能源 、金风 股价整固，仍是吸纳之选。

弱股不是没有价值，但弱股升后考验多，易买错之余，亦考阁下耐性。中央反腐整顿国企，力度有增无减，幸而股市已习惯了这类消息，中远系、中铝、中海系等大型国企的相关股份均没有受到冲击。弱势股当中，航运股最值得留意，因为全球经济增长回升，是一项利好因素。(B02)

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储局本周收水机会微/ 苏子

目前，市场正等待本周美国联储局议息，会否一如不少市场人士估计般--真的提早收水。但投资者估计，本周联储局宣布收水的可能性不高，原因是上周五美国公布的11月PPI生产者价格指数下降0.1%，反映美国通胀率不但仍处于历史低位，更面临通缩风险正在上升的不利情况，故投资者相信，联储局稍后将有极高的诱因，不再把焦点瞄准失业率，反而更可能会改而把美国的通胀水平，作为判断应否收水的主要单一指标。近期美国公布的GDP及失业率数据表现均较市场预期为佳，但美元仍未能止跌回升，上周美汇指数更曾失守80点心理关口，即使上周五美元兑日圆一度突破今年的103.73日元高位，但破位后升势只属昙花一现，美元完全未能受惠于目前市场预期联储局即将收水，这已清楚反映汇市上的大户应该正在打赌联储局不会在本周宣布收水了。

投资者相信，汇市上的大户应该正在打赌联储局可能会利用单一的通胀率变化情况，来判断应否提早退市，从而建立仓位，故投资者再用就业数据来判断联储局何时收水，有可能因此招致较大的损失。目前，美国正面临通缩风险，担心大户可能伺机再推低美元。若投资者的预期正确，相信美元本周整体走势有可能在市场知悉联储局的议息结果后，进一步走低。早前市场一直炒作因联储局及日本央行货币政策完全相反，而大举买入美元兑日圆，但上周五美国公布令人失望的11月PPI通胀数据后，已成功令到不少获利沽盘入市，使美元兑日圆在创今年新高后，却以射击之星的不利形态收市。

故投资者相信上周五美元兑日圆触发的获利回吐势头，可望在本周持续下去。若本周联储局议息后宣布不收水，相信届时美元兑日圆下调的压力将会明显上升，并有望跌穿近期的101.60日元支持低位，进一步考验100日元心理关口。如本周美元整体走势继续转劣，投资者要小心上周一直不肯向下作出大幅调整的欧罗兑美元，将会顺利突破今年的1.3832美元高位，并朝着1.40美元心理关口迈进。目前，市场看淡欧罗兑美元后市的投资者正与日俱增，若欧罗兑美元稍后逆着市场的看淡情绪成功破关而上，担心在大量止蚀买盘的推波助澜下，大方向有可能成功突破1.40美元心理关口。(B07)