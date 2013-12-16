港报财经评论：传统内需股，现转型拐点--经济日报12月14日

传统内需股，现转型拐点/ 林瑞芬

美参众议院通过预算协议，全球三大信贷评级机构异口同声指，这对美国的信用评级是利好。美国的经济实况，若从经济数据看，还是未能确认全面造好，市场投资者心理上仍会为量缩所疑虑。下周三待联储局议息后，才有较短暂清晰的方向指引。

中国经济工作会议期间首次召开全国城镇化会议，外界揣测会议不仅将对中国明年经济工作和改革进行全面部署，还将为中国新型城镇化的政策思路最终定调，年底至明年初思路将更为清晰化。预示中国的内需推动力，但投资者可有感拣选内需概念股时之吃力。一来，若是选内需食品来买，之前接二连三发生的食品安全问题，又顿令大家措手不及，买的只敢买行业龙头。二来，传统零售内需股，如百货股家电股却又见为互联网零售业的威胁，经营多见艰辛，起步互联网亦需时，正处拐点。不排除有并购潮的出现，记得早几日百盛集团 被传有被收购揣测。

移动互联网业务配合门市零售业务的发展，增长势若形成，成盈利增长催化剂时，所产生的化学作用，相信已成券商难以忽视的重要分析环节。举例见今年股价一度大跌的奶粉股合生元 ，因被裁垄断令股价一度暴挫低见29.5港元，但最终翻身不特止，还迭创新高至昨收报68港元。其中，市场犹如再给予一次重生机会，一来是内地对外国牌子奶粉需求仍畅旺；二来，公司将有新特殊配方产品拓高端市场；三来，可能是网络拓展的起步理想。德银本周亦首予该股买入评级，目标价69.3港元，建基之一在于预计合生元的新Online To Offline渠道，至2015年将带来8%新客户，令购物更便利，及提升交叉销售。

传统内需股的转型，随着阿里巴巴与海尔电器 订立战略性投资协议，公司即获各大券商看好及上调目标价可见，又有大道打开。白色家电业一向予投资者竞争大，毛利率低的看法，但今次阿里巴巴与海尔电器的合作，看重的则是青岛海尔物流的日日顺物流业，该业务已经营十数年，仓、配、送、装及售后服务的各环节积累了的物流营运之管理及运营经验，以及线上线下融合运营模式的增长空间。总括而言，传统内需股虽努力寻找转型机遇，料未必个个成功，网上行拓生机，筑物流网，初期投放资本厚，相信要大型零售商先有能力负担，故真的看好内需前景，还是精选有实力为主，如海尔电器。(B04)

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黄金需求跌，金股前景淡/ 余少文

国指昨日低见10,854点，正在回补11月18日的上升裂口10,717点至10,986点，投资者并不希望指数完全回补该裂口，因为回补裂口后，该裂口区不再是支持区，即指数有机会继续下跌。幸好50天平均线昨日现支持，希望指数可以在11,000点横行整固，同时可透过时间来消化沽压，最后向上突破。这是投资者最乐观的想法，能否成功，还看中央政策能否配合，即使各大证券商普遍睇好内地股市和中资股，若然美国在退市因素下出现股灾，则中资股也难独善其身，故投资者有点摸着石头过河的感觉。惟作为中资股大看好的投资者，也主观相信中央政策可以支持国指继续攀升，尤其QDII2仍未出台。

至于美国退市阴霾亦影响金价下跌，金价跌至每盎斯1,200美元暂见喘定，但投资者预期金价只有反弹而没有升幅，因为需求在下跌。根据世界黄金协会的黄金需求趋势报告，今年第三季黄金需求只有868.5吨，同比下跌21%，环比则跌5%，黄金需求价值跌37%至370亿美元，尽管中国和印度仍然是最大的黄金需求国家，但第三季需求少于第二季，报告指是2007年以来首次。报告解释，第三季需求环比下跌，是4月和6月的金价暴跌，令消费者提前到第二季买金，从而影响第三季需求；另一原因是印度政府为了控制经常帐户赤字而采取抑制黄金进口的措施开始生效，令印度第三季需求同比下跌32%。至于今年全球首三季黄金需求2,805吨，按年下跌12%，则是由于黄金ETF大量减持所造成，截至9月底，黄金ETF减持将近700吨，主要在第二季并导致金价急跌，第二季较首季下跌13%，第三季环比则跌6%。

虽然东方国家的需求支?全球黄金，但在欧美国家经济回暖下，以及美联储局量化宽松政策将逐步结束，或会令黄金需求和金价继续下跌，对于股价低迷的黄金股更为不利。不排除黄金股有反弹，只是金价未见底机会高，有机会下试1,000美元或以下，紫金矿业 、招金矿业 、灵宝黄金 等今年业绩大幅倒退下，明年业绩也难有憧憬，彭博更料灵宝亏损，紫金和招金盈利则跌至少一成。(B04)