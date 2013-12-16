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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 09:52 BJT

重发 -《焦点》日本9-12月企业景气判断指数升至六年高位，对安倍政府是个好兆头

在截至明年3月的当前财年中，大型企业料增加4.6%的资本支出。该增幅小于上次短观调查5.1%的预估，且亦小于市场预估中值的增加5.5%。

日本经济今年上半年表现优于七国集团(G7)中的其他国家，因为首相安倍的刺激政策提振了企业和家庭信心。虽然7-9月当季经济增速因出口疲软而放缓，但分析师预计在消费税上调前经济还将再度加速。

公共项目支出也有可能抵消出口的持续疲软，受益于旨在缓和消费税上调造成的冲击的财政刺激措施。

日本央行曾表示，经济能够抵御消费税上调的影响，并可以在大约两年内实现2%的央行通胀率目标，部分是得益于其4月推出的大规模货币刺激政策。

市场普遍预期日本央行将在12月19-20日会议上维持货币政策不变。(完) (编译 侯向明； 审校 龚芳)
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