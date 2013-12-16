中国新债预测：国开行福娃债增发需求料较为中性，资金稍紧短端变数略大

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
* 招标品种: 国开行第43-47期增发债
* 期限及金额上限：1年20亿；3/5年30亿；7年50亿；10年70亿
* 招标时间: 周二(17日) 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 8位(银行、券商）
* 预测区间: 5.28%-5.42%；5.40%-5.64%；5.55%-5.70%；5.60%-5.72%；5.60%-5.75%
* 预测均值: 5.36%；5.53%；5.60%；5.67%；5.70%
路透上海12月16日 - 在其他利率债发行逐步收兵之时，中国国家开发银行 周二将再增发五期固息债。路透调查显示，财政存款尚未开始大量投放，例行缴准等致主要回购利率止跌转升。不过因利率债供给渐少，明日新债有望略受支撑，一至10年增发债收益率预测均值分别落在5.36%、5.53%、5.60%、5.67%和5.70%。
交易员并称，相对来说，目前市场对10年等长端绝对收益更为认可，预测值接近甚至低于上周同期增发水平，而短端受流动性变化影响较多，结果或偏高。
上海一银行交易员认为，明日五期债中，“长的(收益率可能)会低点，短的不好说。”
他解释说，今日起市场资金面略有显紧，若明日央行公开市场继续停止进行逆回购，届时流动性未有改善的话，短债收益率可能因此被推高。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.3452%、5.5013%、5.5660%、5.6127%和5.6220%。
北京一券商分析师则表示，资金面和供给的多空因素共同作用下，明日新债需求可能较为中性。
据已知的利率债发行公告，本周仅有国开行将在周二和周四两次招标发行新债。而今日货币市场隔夜和七天期等主要回购利率止跌上涨，其中七天期涨幅逾10个基点(bp)。
明日增发新债具体条款如下：
第43、44、45、46、47期增发债
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发行总量 1年不超20亿元，3/5年不超30亿元，7年不超50亿元，10年不超70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 12月17日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格(荷兰式)招标，
3/7年采用多重价格(美国式)招标
缴款日/起息日 12月19日/10月24日
分销期 12月18日-12月19日
上市日 1年：12月23日
3/5/7/10年：12月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
此前第43-47期债历次发行情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%
11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --
11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --
11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --
12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --
12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592% (完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式