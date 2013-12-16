路透基点：九家银行签约帝宝工业子公司1亿美元循环信贷案--RLPC

路透香港12月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，九家银行周五签约帝宝工业有限公司旗下四个部门的1亿美元循环信贷案，同时帝宝工业正就一笔大约60亿台币的五年期融资案试探市场意向。
消息人士称，后一笔贷款将用于再融资和运营资本。
1亿美元循环信贷案的牵头行兼簿记行包括：澳新银行(澳盛/ANZ)(承贷2,000万美元)、台湾银行(1,200万美元)、台湾土地银行(1,200万美元)、第一商业银行(1,000万美元)、兆丰国际商业银行(1,000万美元)、上海商业储蓄银行(1,000万美元)、台北富邦银行(1,000万美元)、台湾合作金库银行(1,000万美元)。
彰化商业银行作为副牵头行参贷，承贷600万美元。澳新银行担任协调行，台湾银行担任额度代理行。
该笔循环信贷案由帝宝工业担保，分为2,500万美元三年期A部分、2,500万美元三年期B1部分、4,000万美元一年期B2部分、1,000万美元一年期B3部分。
贷款的初始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码100个基点。后期将基于借款人的税后净利润率进行调整：若税后净利润率低于零，则加码120个基点；若介于0-7.9%，则加码110个基点；若介于8-11.9%，则加码100个基点；若达到或高于12%，则加码90个基点。
承贷2,000万美元或以上的银行，可获得20个基点的前端费，享牵头行兼簿记行头衔；承贷1,500万-1,900万美元的银行，有15个基点的费用，享牵头行头衔；承贷1,200万-1,400万美元的银行，同样有15个基点的费用，享副牵头行头衔。
若贷款动用额度低于50%，则有10个基点的承诺费。
B2和B3部分有两个一年宽限期选择权。
该笔循环信贷案的借款人为帝宝工业的四个子公司：Maxzone Vehicle Lighting Corp(A部分)、Depo Auto Co Ltd(B1部分)、帝宝交通器材(昆山)有限公司(B2部分)、帝宝交通器材(合肥)有限公司(B3部分)。
资金将用于运营资本。
母公司帝宝工业2011年9月签署了一笔48亿台币的五年期循环贷款，利率为较二级市场商票利率加码50个基点，税后最低利率设在1.4%。
台湾上市的帝宝工业的业务涉及汽车零部件的生产制造和分销。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)