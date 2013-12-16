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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:54 BJT

《中国基金发行日程表》--12月16日

路透上海12月16日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================       
 *鑫元货币A/B      鑫元基金       工商银行     12/16-12/25

 *安信鑫发优选     安信基金       广发银行     12/11-12/31
  灵活配置混合 
    
  前海开源事件     前海开源基金   上海银行     11/15-12/16
  驱动灵活配置混合    
  
  中银理财         中银基金       工商银行     12/6-12/17
  21天债券A/B

  国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金   交通银行     11/18-12/18  
  定期开放信用债券A/C
    
  信诚月月定期     信诚基金       中国银行     11/25-12/20
  支付债券   
    
  交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行     11/25-12/20
    
  景顺长城         景顺长城基金   中国银行     12/3-12/20
  中证500ETF

  景顺长城优质     景顺长城基金   建设银行    *11/21-12/27
  成长股票     

  融通通源一年目标 融通基金       农业银行    *11/25-12/27
  触发式灵活配置
 ================================================================================
    
注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)
                                                                                         
 
 (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩)
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