《中国基金发行日程表》--12月16日

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透上海12月16日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *鑫元货币A/B 鑫元基金 工商银行 12/16-12/25 *安信鑫发优选 安信基金 广发银行 12/11-12/31 灵活配置混合 前海开源事件 前海开源基金 上海银行 11/15-12/16 驱动灵活配置混合 中银理财 中银基金 工商银行 12/6-12/17 21天债券A/B 国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金 交通银行 11/18-12/18 定期开放信用债券A/C 信诚月月定期 信诚基金 中国银行 11/25-12/20 支付债券 交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行 11/25-12/20 景顺长城 景顺长城基金 中国银行 12/3-12/20 中证500ETF 景顺长城优质 景顺长城基金 建设银行 *11/21-12/27 成长股票 融通通源一年目标 融通基金 农业银行 *11/25-12/27 触发式灵活配置 ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式