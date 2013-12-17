《中国债券市场每日交易备忘》--12月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多20亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.36% 国开行至多30亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.53% 国开行至多30亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.60% 国开行至多50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.67% 国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.70% 新疆天富电力集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 山东魏桥创业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 西南证券 4亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行主承 广发证券 25亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和农行等主承 镇江城投集团12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 忻州资产经营管理中心6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中德证券主承 河池城投建设发展11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行50亿元五年期固息债130434，票面利率5.43% 安徽省高速公路控股集团10亿元三个月期超短融011371001，票面利率6.1% 阳光祥谷铜业5亿元一年期短期融资券041356050，票面利率8.5% 龙岩交通发展集团5亿元一年期短融041355042，票面利率7.1% 无锡产业发展集团8亿元一年期短融041372007，票面利率6.8% 青海华实科技投资管理3.5亿元一年期短融041364046，票面利率7.05% 华泰证券20亿元三个月短融071316008，票面利率6.35% 深圳市政工程总公司1.8亿元三年期中票101369006，票面利率7.3% 山东济宁2.4亿元三年期中小企业集优票据051302026，票面利率8% 四川宜宾1.1亿元三年期中小企业集优票据051302027，票面利率8% ============================================================================ 三、缴款： 贵州凯里城建投5亿元七年期城投债1380356，票面利率8.30% 诸暨市越都投资发展12亿元七年期固息债1380382，票面利率8.20% 华能国际 50亿元九个月期超短融 上海南汇发展集团9亿元一年期短融 广西铁路投资集团10亿元一年期短融 大同煤业 2亿元五年期中票 龙岩交通发展集团8亿元五年期中票 沃森生物 10亿元三/五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国港中旅集团25亿元九个月超短融011340002到期兑付，票面利率3.95% 中铁二十一局集团5亿元一年期短融041254065到期兑付，票面利率5.21% 中广有线信息网络3亿元一年期短融041256041到期兑付，票面利率5.21% 盛运股份 2亿元一年期短融041260091到期兑付，票面利率5.80% 上海云峰(集团)4亿元一年期短融04126009到期兑付，票面利率5.27% 山西焦煤集团公司13亿元五年期中票0882029到期兑付，票面利率4.09% 光大银行 50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债081804到期兑付，票面利率4.05% 财政部263.18亿元10年期特别国债0700008付息，票面利率4.41% 财政部271.2亿元七年期附息国债090032付息，票面利率3.22% 陕西煤业化工集团15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债0980176付息，票面利率5.45% 广深铁路 35亿元五年期中票0982166付息，票面利率4.79% 进出口银行267.3亿元五年期固息债100312付息，票面利率3.98% 镇江城市建设投资集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)城投债1080166付息，票面利率6.76% 绵阳市投资控股集团12亿元八年期投资人选择权(5+3)浮动利率(一年shibor基准)地方企业债1080167付息，基 本利差2.85% 山西焦煤集团15亿元五年期中票1082219付息，票面利率5.11% 鄂尔多斯华研投资集团12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280468付息，票面利率7.88% 淮北市建投控股集团18亿元六年期固息债1280469付息，票面利率6.68% 台州市黄岩区国有资产10亿元六年期国资债1280470付息，票面利率6.85% 中国城市建设控股10亿元五年期中票1282542付息，票面利率5.55% 青海省国有资产公司29亿元10年期中票1282543付息，票面利率5.90% 河南交通投资集团10亿元五年期中票1282544付息，票面利率6.35% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --财新报导称此前结束的中央经济工作会议，明确了2014年的经济社会发展目标。其中，经济增长预期目标定 为7.5%左右，与今年一致。 --工商银行 等四大国有银行周二分别发布公告称，其最大股东中央汇金投资公司的增持 计划已实施完毕，汇金投资在每家银行的增持数量均超过1亿A股。若按最新价格计算，汇金在四大行的增持计划 共耗资约18.5亿元人民币。 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 丁淑琴/李宏薇)