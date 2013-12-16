《香港报摘》--其他报纸重要消息12月16日

*明报：
--本月初上市的香港印刷服务供应商Eprint 公布，预计截至今年9月30日止半年纯利按年大跌50%至965万港元，若撇除上市费用纯利则升17%。
--停牌逾两年的群星纸业 证实，证监会于上周四在其香港办事处搜查并检走若干财产及包括会计记录等文件，并已向香港高等法院取得禁制令，禁止公司处置其及其全资子公司在香港价值最高达19.68亿港元的资产，相当于2007年招股上市、2010年供股以及2011年发认购权证集资额的总和。
*星岛日报：
--港铁 副行政总裁梁国权表示，集团研究在中国内地城市发展铁路上盖物业项目，深圳是第一步，其他城市则视乎政策及情况而定。
*苹果日报：
--滙丰控股 香港建议明年度加薪幅度约3-4%，旗下恒生银行 建议加薪4-5%。
*东方日报：
--泓富产业信托 向和黄 收购观塘一幢商厦，代价10.1亿港元，较评估价值折让5.08%。
--第一信用金融 主席冼国林表示，公司于天津小额贷款牌照有望于明年首季获批，投资额6,000万元人民币，届时将主力从事无抵押贷款。
*文汇报：
--香港金银业贸易场理事长张德熙称，公司拟于深圳前海投资近10亿港元设立金银交割仓库，总容量1,500吨，将是亚洲最大贵金属存储交割仓库。
*大公报：
--主打木屋及木制家具美丽家园 行政总裁吴哲彦表示，集团冀于明年上半年在国内多增6家自营店至25家，并集中在旅游业发达的地区；公司并刚于美国成立子公司以积极拓展其品牌。（完）
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