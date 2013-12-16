更新版 1-中国数据：汇丰12月制造业PMI初值略降至50.5，不改复苏势头

* 12月制造业PMI初值回落至50.5

* 新订单微升至九个月高位

* 经济延续增长势头 (新增更多细节及市场反应)

路透北京12月16日 - 汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”数据为50.5，低于上月终值50.8，但连续五个月处于荣枯线之上。

“12月汇丰中国制造业PMI初值较11月终值有所回落，但高于三季度的平均水平，说明制造业仍然保持7月以来的复苏势头。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示。据测算，三季度均值为49.3。

因此，屈宏斌预计中国四季度GDP增速会持稳在7.8%附近。

Markit提供的新闻稿显示，12月制造业新订单分项指数自前月的51.7微升至51.8，为九个月以来高位；新出口订单亦微升，处于荣枯线上方，显示整体需求平稳。

不过，包括产出、就业、采购库存、投入和产出价格等分项出现不同程度的下滑，其中就业和采购库存连续两个月在50以下，产出价格五个月来首度降至荣枯线下方。

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汇丰制造业PMI初值公布后，中国股市沪综指 下跌0.37%；对中国经济敏感的澳元/美元 跌0.27%。

从上周公布的11月宏观数据看，工业和投资增速略有回落但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。而零售销售创下年内高位表明终端需求依然强劲。这也意味着今年可以毫无悬念地实现7.5%的经济增长目标。

上周五闭幕的中央经济工作会议表明，在强调稳中求进的政策基调下，底线思维仍会是明年宏观调控的主思路，而全面落实改革则是重中之重。

中金在报告中表示，本次会议提出“保持国内生产总值合理增长，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度”，结合中央政府之前的一系列表态分析，判断2014年政府仍将把GDP年度增长目标设定在7.5％左右，目的是为了提振居民和企业部门的预期和信心、激发内生增长动力，特别是实现充分就业的考虑。

是次PMI预览数据样本采集期较早，为12月5-12日之间。终值定于1月2日发布。