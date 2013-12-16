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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 10:34 BJT

中国能源：11月原油产量同比增加0.36%，天然气增产6.44%

路透北京12月16日 - 中国国家统计局数据显示，11月原油产量同比增长0.36%，至1,728万吨。

一行业网站发布统计局数据称，中国11月天然气产量同比增长6.44%，至100亿立方米。（完）

(编译 李文科; 审校 黄凯)
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