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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 10:06 BJT

芝加哥期市：玉米跌至两周低点附近，因出口中国疑虑打击价格

1月大豆合约 基本持平于每蒲式耳13.27美元，周五走高0.28%。

利于作物生长的天气提振了南美粮食产量预期。

美国农业部上周预计，明年的全球期末小麦供应量为1.83亿吨，高于今年的1.76亿吨。

分析师称，中国近期从美国出口玉米船货中发现未经批准的转基因玉米，该消息继续打压玉米价格。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 626.50 -2.25 -0.36% -1.14% 653.38 17

CBOT玉米 424.50 -1.00 -0.24% -2.25% 431.41 51

CBOT大豆 1327.00 -0.50 -0.04% +0.25% 1308.02 53

CBOT稻米 $15.55 $0.01 +0.03% +0.58% $15.65 51

美国原油 $96.64 $0.04 +0.04% +0.04% $95.07 54

汇率

欧元/美元 $1.375 $0.001 +0.04% -0.05%

美元/澳元 0.894 -0.002 -0.27% +0.06% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 李爽)
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