《分析》美国国会预算协议虽然达成，但今后仍非一路坦途

香港个股：北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
**债务上限悬而未决**
预算协议也没有解决在春季提高政府借款上限的问题。保守派人士，尤其是茶党运动相关人士，通常反对提高债务上限的措施，曾两度迫使政府濒临可能违约的边缘。
美国众议院议长贝纳(John Boehner)本周推行的预算协议被保守派视为退让，因此让保守派感到恼火。Ornstein认为贝纳可能觉得有必要安抚保守派，所以再度要求大幅削减开支，作为提高债务上限的条件。
“如果你惹怒了激进派，你是更有胆子或更想再惹他们一次呢，还是明确表示你其实跟他们站在一边呢？”Ornstein问道。
Johanns表示债务上限议题“会到来”，“我们将对该问题展开艰难的讨论。”
“债务上限辩论将在共和党总统预选之前进行，这意味着财政之争并未停止，相反可能更趋白热化，”前国会共和党领袖助理Ron Bonjean表示。
“国会共和党人将希望向选民们展示他们的保守程度如何，”他称，“这一协议看起来就像双方和平撤退，以便在债务上限的大战之前休养生息。”(完) (编译 郑茵/石冠兰/杜明霞/朱晓军；审校 龚芳/艾茂林)
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3. 33%和3.66%，较投标区间下限分别上浮30bp和43bp(基点)；两期债的投标倍数分别为1.79倍和1.50倍。 稍早该省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34%和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp 和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩