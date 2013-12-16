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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 11:32 BJT

《分析》美国国会预算协议虽然达成，但今后仍非一路坦途

**债务上限悬而未决**

预算协议也没有解决在春季提高政府借款上限的问题。保守派人士，尤其是茶党运动相关人士，通常反对提高债务上限的措施，曾两度迫使政府濒临可能违约的边缘。

美国众议院议长贝纳(John Boehner)本周推行的预算协议被保守派视为退让，因此让保守派感到恼火。Ornstein认为贝纳可能觉得有必要安抚保守派，所以再度要求大幅削减开支，作为提高债务上限的条件。

“如果你惹怒了激进派，你是更有胆子或更想再惹他们一次呢，还是明确表示你其实跟他们站在一边呢？”Ornstein问道。

Johanns表示债务上限议题“会到来”，“我们将对该问题展开艰难的讨论。”

“债务上限辩论将在共和党总统预选之前进行，这意味着财政之争并未停止，相反可能更趋白热化，”前国会共和党领袖助理Ron Bonjean表示。

“国会共和党人将希望向选民们展示他们的保守程度如何，”他称，“这一协议看起来就像双方和平撤退，以便在债务上限的大战之前休养生息。”(完) (编译 郑茵/石冠兰/杜明霞/朱晓军；审校 龚芳/艾茂林)
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