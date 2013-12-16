台湾汇市：台币实质汇价狭幅整理，观望美联储会议结论

路透台北12月16日 - 台币兑美元 周一实质交易在29.600价位附近狭幅震荡，市场高度观望美联储的政策决议，预料在18日会议结论公布前，盘势都不脱量缩整理格局。
汇银人士指出，虽然预期美联储在本次会议或许不会宣布缩减购债规模，但在此重大变数厘清前，相信也不会有人进场押宝，在趋吉避凶心态影响下，预料今日汇市将呈现低量震荡格局，台币今日实质交投区间将在29.590-29.610。
“实质抛补而已，参与者不太积极。”一本地银行交易员表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时收敛，当地时间10:10，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.523/29.535附近，上日收盘在29.550。
本地时间10:11，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升9.0分报29.601。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.599-29.608，上交易日在29.598-29.619。
当地时间10:06，交易员观察市场最新动态：
* 韩元 汇价趋升，报1,051.5。上交易日收在1,052.6。
* 台股 盘初跌向8,300点附近的支撑，留意外资是否持续卖超台股。
* 美联储本次会议或许不会削减刺激举措，但观望气氛凝重。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.59-29.61最新相关报导链接： --《一周经济焦点》金融市场年末是否有好戏上演，全要看美联储决策 --《全球汇市》日圆和澳元仍承压，美元走势取决于美联储动向 --《综述》美国趸售物价显示通胀压力温和，或降低联储缩减刺激的可能性 --《焦点》日本9-12月企业景气判断指数升至六年高位，对安倍经济学是个好兆头 (完)
(记者 董永年; 审校 黄凯)