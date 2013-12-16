台湾债市：主要公债盘初几无交易，FED会议前缩手

路透台北12月16日 - 台湾主要公债周一盘初几无交易，因美国公开市场委员会(FOMC)将于明后两日开会，市场不愿在变数厘清前押注，交易商操作保守，以致报价拉宽、难以成交。料清淡市况将延续至本地周四FOMC会议声明出炉前。
今日早盘盘面仅有10年公债102/10 零星数笔成交，五年债102/11 则没有成交。
交易员指出，虽然报价拉宽，银行端若有配置需求，仍会零星拿券，令10年债殖利率早盘微幅下滑，但因成交清淡，价格不具参考性。
“年底前变数很多，大家宁可等一下。”一银行交易员说。
美国长期公债价格周五攀升，收益率曲线趋平，因通胀保持在低位。指标10年期公债价格 攀升2/32，收益率报2.88%。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率在亚洲盘微幅下滑，目前报在2.85-2.86%附近
* 10年券殖利率略有走跌，疑来自银行配置需求的零星买盘
* 交易商几无进场意愿，挂价差距大
* 五年券102/11报价显示1.08%展现支撑，但仍无成交
* FOMC会议后台湾仍有发债计划及央行理监事会等变数，不利交易
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.67-1.69%
* 五年公债102/11：1.065-1.085%
本地时间10:17时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率跌0.7基点报1.6770%
* 102/11期五年公债没有成交
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)