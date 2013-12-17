《香港重要政经日程》--12月17日-1月2日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
12月17日（周二）
-- 公布11月份失业率。
--14:30 香港贸发局明年出口展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月19日（周三）
-- 福寿园 首日挂牌。
-- 康臣药业 首日挂牌。
-- 嘉里物流 首日挂牌。
-- 海螺创业 首日挂牌。
-- 环亚智富 首日挂牌。
12月20日（周五）
-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。
-- 中国光大银行 首日挂牌。
-- 龙光地产 首日挂牌。
-- 富贵鸟 首日挂牌。
-- 中国创意家居 首日挂牌。
-- CEC国际控股 公布中期业绩。
12月23日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
*12月25日（周三）
-- 圣诞节公众假期。
*12月26日（周四）
-- 圣诞节翌日公众假期。
*12月30日（周一）
-- 公布11月进出口数字。
*1月2日（周三）
-- 公布11月份零售销售数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。