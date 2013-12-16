中国新债：国开行周四将发行至多170亿元固/浮三期债，期限一年和三年

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透上海12月16日 - 临近年末，中国国家开发银行 新债发行步伐未停，反倒有所加速。该行周一公告称，将于周四(19日)发行固息/浮息三期债，发行总额不超过170亿元人民币，期限包括一年和三年。
此前，国开行已公布将于周二增发五期固息债，总额不超过200亿元。这意味着该行本周将两次招标发债。此前国开行一般每周发行一次(批)新债，一周双发十分少见。
刊登在中国债券信息网的公告称，其中两期浮息债为首次发行的第49期和第50期，三个月Shibor基准，期限一年和三年；另一期债为2011年第15期三年固息债 的增发债，至目前实际剩余年期约0.26年(逾三个月)，票面利率3.83%。
具体条款如下：
第49期 第50期 2011年15期增发
-----------------------------------------------------------------------------
发行总量 至多50亿元 至多50亿元 不超过50亿元
追加 -- -- 至多20亿元
期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 三年固息(实际年期逾三个月)
利率基准 12月18日三个月Shibor五日均值 --
招标时间 12月19日9:30-10:30
招标方式 单一利差(荷兰式) 单一价格(荷兰式)
缴款日/起息日 12月24日/12月24日 12月24日/2011年3月22日
分销期 12月20日-12月24日
上市日 12月26日 12月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按季 按年
发行人增发权利 保留
-----------------------------------------------------------------------------
上述债券承揽费按认购债券面值计算，浮息债中，一年期无承揽费，三年期为0.05%；增发债券无承揽费及兑付手续费。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式