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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 10:54 BJT

中国新债：国开行周四将发行至多170亿元固/浮三期债，期限一年和三年

路透上海12月16日 - 临近年末，中国国家开发银行 新债发行步伐未停，反倒有所加速。该行周一公告称，将于周四(19日)发行固息/浮息三期债，发行总额不超过170亿元人民币，期限包括一年和三年。

此前，国开行已公布将于周二增发五期固息债，总额不超过200亿元。这意味着该行本周将两次招标发债。此前国开行一般每周发行一次(批)新债，一周双发十分少见。

刊登在中国债券信息网的公告称，其中两期浮息债为首次发行的第49期和第50期，三个月Shibor基准，期限一年和三年；另一期债为2011年第15期三年固息债 的增发债，至目前实际剩余年期约0.26年(逾三个月)，票面利率3.83%。

具体条款如下：

第49期 第50期 2011年15期增发

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发行总量 至多50亿元 至多50亿元 不超过50亿元

追加 -- -- 至多20亿元

期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 三年固息(实际年期逾三个月)

利率基准 12月18日三个月Shibor五日均值 --

招标时间 12月19日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式) 单一价格(荷兰式)

缴款日/起息日 12月24日/12月24日 12月24日/2011年3月22日

分销期 12月20日-12月24日

上市日 12月26日 12月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按季 按年

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算，浮息债中，一年期无承揽费，三年期为0.05%；增发债券无承揽费及兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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