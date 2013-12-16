版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 10:43 BJT

韩国股市：早盘持平，投资者静候美联储会议结果

路透首尔12月16日 - 韩国股市周一早盘基本持平，投资者采取观望态度，因为美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)稍晚将召开会议，并决定美联储何时开始对其刺激措施进行缩减。

0205 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至1,964.42点，仍接近周五创下的三个月收盘低位。

“市场已经消化了美联储缩减购债一事，因此FOMC会议可能会消除长期以来的不确定性，从而引发市场反弹，”现代证券分析师Bae Sung-young表示。

“但美联储会议之后的反弹走势将会有限，除非韩元升值趋势出现反转，”他补充道。

现代重工 上扬1%。

下跌股与上涨股家数分别为430和318。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐