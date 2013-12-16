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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 13:03 BJT

全球商品：大宗商品黄金时代未结束，价格下跌提供买入良机--托克报告

该公司交易1.18亿吨的石油和油品，增长了15%。这样的交易量比尼日利亚或挪威年石油产量还多。

该结果大大受到托克自旗下燃料分配暨储存部门Puma撤资的影响。托克将Puma的股权卖给了安哥拉的国有和私人投资者，尽管仍是Puma的最大股东，却未将其纳入资产负债表。

托克净利从2012年的10亿美元增长至21.8亿美元。当中对Puma的撤资占到14.27亿美元。

不计Puma的一次性收益，营运活动带来的获利为11.89亿美元，较上年减少2%。毛利持平于上年，仍为2.2%，在业界算是相当强劲。(完) (编译 李春喜/石冠兰/戴素萍 审校 许娜/王翔琼)
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