英国个股：沃达丰在希腊面临2.5亿欧元诉讼，合作方称其违约--FT

路透12月16日 - 英国金融时报(FT)周日晚间报导称，沃达丰(Vodafone) 已经收到一份价值2.5亿欧元(约3.43亿美元)的诉讼，称其违反合约并给一家希腊零售合作伙伴造成损失。

该报引述其所见的诉讼文件称，沃达丰希腊分公司上周收到来自MTS的民事诉讼具体细节。MTS是一家希腊电信零售商，在该国销售沃达丰的合约和服务。如欲查看报导原文，请点选(link.reuters.com/hat45v)

据该报，MTS声称沃达丰通过取消重组贷款以及终止包括维护服务、贷款合约在内的合作协议，限制了其运营能力。沃达丰持有MTS的40%股份。

MTS还称，沃达丰阻止其在雅典证交所上市，并利用其对沃达丰的经济依赖性。

“这些主张缺乏法律依据，所谓的损失完全是凭空捏造。沃达丰将作出有力的辩护，”沃达丰向金融时候表示。

在正常营业时间之外，无法联系到MTS和沃达丰作出进一步评论。

沃达丰在希腊是第二大的移动运营商，仅次于德国电讯(Deutsche Telekom) 旗下的Cosmote 。据该报，沃达丰在伦敦也收到了诉讼文件。