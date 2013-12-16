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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 17:15 BJT

欧元区数据：12月综合PMI升至52.1，高于市场预估

这是2011年年中以来第二高的数字，且高于路透调查预估中值的51.9。这项数据今年下半年皆高于荣枯分水岭50。

“很高兴见到整体成长速度提升。这让人确信复苏仍处于正轨。动能并未减弱，”Markit首席经济学家Chris Williamson指出。

“主要忧虑在于复苏状况并不均衡。”

调查结果再次凸显出德国及法国两大经济体的路线分歧。

较早的数据显示，德国制造业活动升至2011年6月以来最高，但法国制造业则跌至七个月低点。

但Williamson表示，数据显示，以欧元区整体经济而言，第四季将成长约0.2%，大致符合上周公布的路透调查预测。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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