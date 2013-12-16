表格：欧元区10月贸易顺差升至172亿欧元，较上年同期成长近一倍

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透布鲁塞尔12月16日 - 欧盟统计局周一公布：
* 欧元区10月贸易顺差为172亿欧元(上年同期为96亿欧元)
* 欧元区9月贸易顺差修正为109亿欧元，前值为顺差131亿欧元
* 欧元区10月未经调整的出口较上年同期增长1%，进口下降3%
* 欧元区10月经季节调整的出口较上月增长0.2%，进口下降1.2%
欧元区 2012年10月 2013年10月 变化(%) 12年9月 13年9月 变化(%) 12年1-10月 13年1-10月 变化(%)
出口 170.1 172.2 1% 153.7 r 158.2 r 3% 1,564.7 1,578.1 1%
进口 160.5 155.0 -3% 145.1 r 147.3 r 1% r 1,507.3 1,455.3 -3%
贸易收支 9.6 17.2 8.6 10.9 r 57.4 122.8
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式