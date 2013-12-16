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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 18:26 BJT

表格：欧元区10月贸易顺差升至172亿欧元，较上年同期成长近一倍

路透布鲁塞尔12月16日 - 欧盟统计局周一公布：

* 欧元区10月贸易顺差为172亿欧元(上年同期为96亿欧元)

* 欧元区9月贸易顺差修正为109亿欧元，前值为顺差131亿欧元

* 欧元区10月未经调整的出口较上年同期增长1%，进口下降3%

* 欧元区10月经季节调整的出口较上月增长0.2%，进口下降1.2%

欧元区 2012年10月 2013年10月 变化(%) 12年9月 13年9月 变化(%) 12年1-10月 13年1-10月 变化(%)

出口 170.1 172.2 1% 153.7 r 158.2 r 3% 1,564.7 1,578.1 1%

进口 160.5 155.0 -3% 145.1 r 147.3 r 1% r 1,507.3 1,455.3 -3%

贸易收支 9.6 17.2 8.6 10.9 r 57.4 122.8

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)
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