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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 17:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月16日

路透伦敦12月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           389,175         -3,825
    锡            10,315            -55
    铅           221,175           -975
    锌           913,925         -4,550
    铝         5,392,350         -9,875
    镍           255,354           +300
    铝合金        56,860           -640
    NASAAC        86,180           -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布             品种    库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅      MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡      MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 白云; 审校 张涛)
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