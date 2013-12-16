《萨默斯专栏》论经济长期停滞

香港个股：北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
这些原因包括(1)由于劳动力增速减慢，甚至生产力增速也减慢，导致投资需求降低；(2)由于极富裕阶层拥有的收入比例大幅提高，以及资本所创造的收入比例上升，造成消费需求降低；(3)随着各国政府增持数以万亿美元的高流动性储备，以全球而言，储蓄及避险行为都已增加；(4)金融危机效应仍在持续，包括金融中介成本较高、较高的避险心态，以及持续性的债务积压；(5)耐久财成本持续下滑，特别是资讯科技(IT)相关成本，也就是说，相同金额的存款每年可以购买更多资本；(6)根据观察，当通胀率较高的时候，既定实质利率转换而成的税后实质利率则较高。实际数字便是证据。美国通胀保值债券收益率多年来呈下行趋势。而以五年时间来看，美国实质利率目前是明显负值。
有些人认为，接受了长期停滞的看法，就等于希望藉由创造泡沬来支撑需求。这种想法是把预测与建议混为一谈。比起利用刻意吹高泡沬来支撑需求，透过支持建设性投资或高价值消费来支撑需求，当然远远更好。但另一方面，也必须理性承认，低利率会推高资产价值，驱使投资人追逐更高风险，让泡沬更容易成形。金融不稳定的风险，正是及早防范结构性停滞何以如此深切重要的又一个理由。(完) (编译 张涛/蔡美珍/李爽/石冠兰；审校 隋芬/艾茂林)
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3. 33%和3.66%，较投标区间下限分别上浮30bp和43bp(基点)；两期债的投标倍数分别为1.79倍和1.50倍。 稍早该省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34%和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp 和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩