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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 12:39 BJT

《萨默斯专栏》论经济长期停滞

这些原因包括(1)由于劳动力增速减慢，甚至生产力增速也减慢，导致投资需求降低；(2)由于极富裕阶层拥有的收入比例大幅提高，以及资本所创造的收入比例上升，造成消费需求降低；(3)随着各国政府增持数以万亿美元的高流动性储备，以全球而言，储蓄及避险行为都已增加；(4)金融危机效应仍在持续，包括金融中介成本较高、较高的避险心态，以及持续性的债务积压；(5)耐久财成本持续下滑，特别是资讯科技(IT)相关成本，也就是说，相同金额的存款每年可以购买更多资本；(6)根据观察，当通胀率较高的时候，既定实质利率转换而成的税后实质利率则较高。实际数字便是证据。美国通胀保值债券收益率多年来呈下行趋势。而以五年时间来看，美国实质利率目前是明显负值。

有些人认为，接受了长期停滞的看法，就等于希望藉由创造泡沬来支撑需求。这种想法是把预测与建议混为一谈。比起利用刻意吹高泡沬来支撑需求，透过支持建设性投资或高价值消费来支撑需求，当然远远更好。但另一方面，也必须理性承认，低利率会推高资产价值，驱使投资人追逐更高风险，让泡沬更容易成形。金融不稳定的风险，正是及早防范结构性停滞何以如此深切重要的又一个理由。(完) (编译 张涛/蔡美珍/李爽/石冠兰；审校 隋芬/艾茂林)
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