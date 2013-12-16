《全球汇市》美元关注美联储动向，获利了结助日圆脱离五年低点

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
欧元兑美元 报1.3758美元，较上周纽约尾盘几无变动，但自上周所及近两个月高位1.3811回落。法国巴黎银行的分析师表示，未能守在1.3800上方，意味着近期或将回撤至1.3695。
澳元兑美元持稳于近三个半月低点，兑欧元位于三年半低位，此前汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值显示，制造业成长放缓至三个月低点。
澳元兑美元 报0.8945，接近周五触及的三个半月低点0.8909。
欧元兑澳元 报1.5371澳元，接近上周高点1.5431。澳元兑日圆 报92.04日圆，略高于约91.80的重要支撑位，此为12月4日所及两个月低点，亦为100日移动均线切入位。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3756 1.3741 +0.11 +4.26 1.3194
美元/日圆 102.72 103.19 -0.46 +18.42 86.74
欧元/日圆 141.30 141.79 -0.35 +23.45 114.46
美元/瑞郎 0.8884 0.8891 -0.08 -2.96 0.9155
英镑/美元 1.6299 1.6296 +0.02 +0.30 1.6251
美元/加元 1.0585 1.0582 +0.03 +6.69 0.9921
澳元/美元 0.8940 0.8962 -0.25 -13.98 1.0393
新西兰元/美元 0.8262 0.8263 -0.01 -0.25 0.8283
澳元/日圆 91.830 92.480 -0.70 +1.89 90.130
新西兰元/日圆 84.870 85.270 -0.47 +18.14 71.840
英镑/日圆 167.42 168.16 -0.44 +18.89 140.82
澳元/新西兰元 1.0813 1.0835 -0.20 -13.77 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 白云)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式