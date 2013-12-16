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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 11:41 BJT

《全球汇市》美元关注美联储动向，获利了结助日圆脱离五年低点

欧元兑美元 报1.3758美元，较上周纽约尾盘几无变动，但自上周所及近两个月高位1.3811回落。法国巴黎银行的分析师表示，未能守在1.3800上方，意味着近期或将回撤至1.3695。

澳元兑美元持稳于近三个半月低点，兑欧元位于三年半低位，此前汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值显示，制造业成长放缓至三个月低点。

澳元兑美元 报0.8945，接近周五触及的三个半月低点0.8909。

欧元兑澳元 报1.5371澳元，接近上周高点1.5431。澳元兑日圆 报92.04日圆，略高于约91.80的重要支撑位，此为12月4日所及两个月低点，亦为100日移动均线切入位。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3756 1.3741 +0.11 +4.26 1.3194

美元/日圆 102.72 103.19 -0.46 +18.42 86.74

欧元/日圆 141.30 141.79 -0.35 +23.45 114.46

美元/瑞郎 0.8884 0.8891 -0.08 -2.96 0.9155

英镑/美元 1.6299 1.6296 +0.02 +0.30 1.6251

美元/加元 1.0585 1.0582 +0.03 +6.69 0.9921

澳元/美元 0.8940 0.8962 -0.25 -13.98 1.0393

新西兰元/美元 0.8262 0.8263 -0.01 -0.25 0.8283

澳元/日圆 91.830 92.480 -0.70 +1.89 90.130

新西兰元/日圆 84.870 85.270 -0.47 +18.14 71.840

英镑/日圆 167.42 168.16 -0.44 +18.89 140.82

澳元/新西兰元 1.0813 1.0835 -0.20 -13.77 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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