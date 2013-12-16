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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 11:42 BJT

日本债市：公债价格小跌，因日本央行未买进资产

但其他国内中长期投资大户早上大都退场观望，因周二将标售20年期公债，且美联储将在12月17-18日召开会议，以及日本央行将在19-20日举行政策会议。

日债市场对日本央行的季度短观报告反应不大。

周一公布的日本央行短观调查显示，日本9-12月大型制造业企业信心升至六年高位，这对于日本首相安倍晋三旨在结束15年通缩的刺激政策是个好兆头。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.095%

五年期公债 0.215% +0.5 0.210%

10年期公债 0.685% +0.0 0.685%

20年期公债 1.550% +0.5 1.545%

30年期公债 0.000% +0.0 1.735%

10年期公债期货 <0#JGB:> 143.84 -0.01 143.85

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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