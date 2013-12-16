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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 14:02 BJT

台湾股市：收盘下探8,300点支撑，因对FED何时缩减刺激政策看法不一

路透台北12月16日 - 台湾加权股价指数 周一收低0.75%，追随大部分区域股市的跌势。因市场对美联储(FED)何时宣布缩减刺激政策看法不一，避险需求令股市面临卖压，收盘时指数直探8,300点附近的关键支撑位。

大盘加权股价指数收报8,313.87点，跌幅0.75%；台股今日成交量 初值为654.97亿台币，上日修正后为722.05亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然大盘指数回档修正，但因成交量没有放大，因此下跌力道不深，预料指数在8,300点附近将可发挥支撑功能，短线台股应该还是会在8,300-8,400点间整理。

“量出不来，偏弱势整理。”他说。

多数亚洲股市周一下滑，投资者关注美联储刺激政策前景。本地时间13:57，日经指数 跌1.56%；MSCI明晟亚太地区股指(除日本外) 跌0.3%。(完) 　　
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