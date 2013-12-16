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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 12:28 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月16日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
              (亿元人民币)    (年)
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 *农发行           50          3         5.4724%     固息金融债    12/16-12/18
                                        (参考收益率，2013年第33期增发)
                   50          5         5.4854%     固息金融债    12/16-12/19
                                        (参考收益率，2013年第34期增发)
                   50          7         5.5764%     固息金融债    12/16-12/20
                                        (参考收益率，2013年第22期增发)
 国开行          *200    1/3/5/7/10     周二招标    *固息金融债    *12/18-12/19
*国开行            50          1        周四招标     浮息金融债     12/20-12/24
                   50          3        周四招标     浮息金融债     12/20-12/24
                                 (一年和三年浮息基准均为18日三个月Shibor五日均值)
                 至多70        3        周四招标     固息金融债     12/20-12/24 
                                           (2011年15期增发，实际剩余期限约0.26年)
 国开行           260          --       12/24招标        --            --
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 吴芳)
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