香港数据：9-11月失业率续持平于3.3%，短期维持低水位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港12月17日 - 香港政府周二公布，9-11月失业率为3.3%，继续持平于此水平；就业不足率则略降至1.4%，8-10月为1.5%。政府预料，年底假期间劳工需求殷切，失业率短期可望维持在低水位。
新闻稿指出，9-11月间失业率上升主要见于运输业和建造业，下跌则主要见于餐饮服务活动业和教育业。就业不足率方面，下跌主要见于楼房装饰、修葺及保养业和清洁及同类活动业。
劳工及福利局局长张建宗称，随着商业活动在临近圣诞节及新年期间趋于活跃，劳工需求料会保持殷切，失业率在短期内可望维持于较低水平。
但他亦指出，全球经济复苏的步伐和美国货币政策的未来路向，以及这些外围变数对本港经济以至劳工市场仍具有潜在影响，将会持续关注。
失业率(%) 就业不足率(%)
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
13年5-7月 3.3 1.5
13年4-6月 3.3 1.6
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
12年10-12月 3.3 1.5
12年9-11月 3.4 1.4
12年8-10月 3.4 1.5
注： *初步数据。（完）
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浏览相关网站，请点选 here (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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