香港数据：9-11月失业率续持平于3.3%，短期维持低水位

路透香港12月17日 - 香港政府周二公布，9-11月失业率为3.3%，继续持平于此水平；就业不足率则略降至1.4%，8-10月为1.5%。政府预料，年底假期间劳工需求殷切，失业率短期可望维持在低水位。

新闻稿指出，9-11月间失业率上升主要见于运输业和建造业，下跌则主要见于餐饮服务活动业和教育业。就业不足率方面，下跌主要见于楼房装饰、修葺及保养业和清洁及同类活动业。

劳工及福利局局长张建宗称，随着商业活动在临近圣诞节及新年期间趋于活跃，劳工需求料会保持殷切，失业率在短期内可望维持于较低水平。

但他亦指出，全球经济复苏的步伐和美国货币政策的未来路向，以及这些外围变数对本港经济以至劳工市场仍具有潜在影响，将会持续关注。

失业率(%) 就业不足率(%)

13年9-11月 3.3 1.4

13年8-10月 3.3 1.5

13年7-9月 3.3 1.5

13年6-8月 3.3 1.5

13年5-7月 3.3 1.5

13年4-6月 3.3 1.6

13年3-5月 3.4 1.6

13年2-4月 3.5 1.6

13年1-3月 3.5 1.6

12年12-13年2月 3.4 1.5

12年11-13年1月 3.4 1.6

12年10-12月 3.3 1.5

12年9-11月 3.4 1.4

12年8-10月 3.4 1.5

注： *初步数据。（完）

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