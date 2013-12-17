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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 10:20 BJT

台湾汇市：11月台币实质有效汇率指数102.48，低于韩元--BIS

路透台北12月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2013年11月台币实质有效汇率(REER)指数为102.48，较上月走低；韩元的实质有效汇率指数则连续五个月走高至107.52，台币续低于韩元。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(r.reuters.com/nac55v)

自去年11月以来韩元实际有效汇率指数长期高于台币，仅有今年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。

以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2013/11 102.48 107.52

2013/10 102.80 106.16r

2013/09 103.30 105.94

2013/08 101.39 102.99

2013/07 101.99 102.53

2013/06 101.54 100.73

2013/05 101.92 103.35

2013/04 100.88 101.82

2013/03 100.26 103.48

2013/02 101.19 104.18

2013/01 102.06 105.63(完)

注:r 表修正后数字。

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如/林妙容; 审校 黄凯)
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