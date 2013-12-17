台湾汇市：11月台币实质有效汇率指数102.48，低于韩元--BIS

路透台北12月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2013年11月台币实质有效汇率(REER)指数为102.48，较上月走低；韩元的实质有效汇率指数则连续五个月走高至107.52，台币续低于韩元。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(r.reuters.com/nac55v)

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。