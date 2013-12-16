券商观点：中央经济会议显示经济增长目标刚性减弱，地方债重视度空前

* 中央经济工作会议显示经济增长目标刚性减弱

* 对地方政府债务重视程度空前

* 淡化房地产调控

路透北京12月16日 - 中央经济工作会议上周五闭幕后，各券商、投行纷纷发布报告，前期市场对明年国内生产总值(GDP)增长目标下调的疑虑已基本消除，机构多预计明年仍会维持7.5%的目标，但其刚性约束可能不如往年，类似今年的区间管理概率较大。

各机构也提及“控制和化解地方政府债务”作为六大任务之一单独列出，重视程度空前，对于市场增强对中国资产负债表的信心具有积极意义。

中金公司宏观分析师彭文生、朱维佳在报告中表示，本次会议提出“保持国内生产总值合理增长，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度”，结合中央政府之前的一系列表态分析，判断2014年政府仍将把GDP年度增长目标设定在7.5%左右，目的是为了提振居民和企业部门的预期和信心、激发内生增长动力，特别是实现充分就业的考虑。

但他们同时指出7.5%左右的增长目标内涵将有所变化，“增长目标的刚性可能没有过去强”。

具体来说，如果经济受到比较大的外在冲击，政策将不会不顾“后遗症”来刺激短期需求，非得把增长维持在7.5%的上方。另外，如果改革切实推进、结构优化有较大力度，略低于7.5%的增长可能也被接受。

浙商证券的宏观分析师郭磊持类似观点，认为明年和今年一样，依旧是所谓“7.5是下限，7是底线”，执行中可能在7.2附近，经济有滑出这个区间势头时（如今年年中），搞稳经济；在区间之内，搞改革。

宏观政策方面，郭磊认为经济工作会议继续实施“积极的财政政策和稳健的货币政策”的表述，排除了关于政策提法转变的猜测，在这样的定调之下，财政政策和货币政策可能微调，但不太可能发生剧烈变化。

中金的彭文生等则认为宏观政策基调仍然是延续多年的积极的财政政策和稳健的货币政策，但由于影子银行和地方政府债务规模持续扩大，防范金融风险的压力加大，明年政策在边际上存在趋紧的压力。

“经济社会平稳大局，有利于一系列改革举措的推进，但技术层面上，合理平稳区间的具体把握非常关键，对经济波动容忍度的高低，实际上决定着部分领域改革空间的大小。”安信证券宏观分析师高善文、姚学康和尤宏业在报告中指出。

**地方债重要性提升**

此次会议将控制地方债务风险单列为明年六大任务之一，审计署年中对地方债的审计结果也公布在即，显示出高层对地方债务的重视程度。

中金预计，一般口径下地方政府性债务余额上升至15万亿元左右，规模比2011年的10.7万亿元明显增加，但低于市场之前平均预期，同时也需要关注审计报告中债务结构的变化。

该机构并预计，中央和地方政府的资产负债表编制工作将在2014年全面展开，在此基础上建立规范化的地方举债机制。2014年地方政府债务到期量较多，在货币政策偏紧的情况下不排除个别融资平台出现偿债困难，虽然发生系统性金融危机的可能性仍然很小，但可能导致流动性条件在某些时刻比其预期的要紧，带来一定的经济下行风险。

“控制和化解地方政府债务，作为明年经济工作六项主要任务之一，单独列出，重视程度空前。”安信指出。

安信认为，短期通过加强源头规范、明确责任落实来控制规模，长期依靠全口径预算管理制度、建立健全地方债券发行管理制度（已在城镇化工作会议上提及）、改变地方官员政绩考核机制等来化解问题，应当是目前决策层的思路，比较清晰。

浙商证券的郭磊则表示，会议提及“把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理”有两层含义，一是地方债审计工作已经完成，过去已经过去，只能慢慢化解，对于未来新增债务，必须以严格的措施管理，避免再出现新一轮债务堰塞湖；二是未来新型城镇化不可避免会有地方政府债务产生，中央希望提前做出规范避免失控。

此外，他和安信均注意到会议在房地产方面的表述已没有前两年的坚持调控不动摇，他认为这说明政策大思路是连续的，即放弃硬碰硬，逐步过渡到长效机制（保障性住房+房产税）。

安信则指出，结合10月底中央政治局第10次集体学习内容来看，以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求，是未来住房保障和供应体系建设总的方向。“这实际上是决策层在积累经验以后，对此前房地产领域调控政策做出的调整。”

周五结束的中央经济工作会议明确提出，明年将继续实施积极财政和稳健货币政策，保持国内生产总值(GDP)合理增长，并对粮食安全，淘汰落后产能，防范债务风险等都给予高度关注。 (完)