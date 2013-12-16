中国汇市：人民币即期早盘小幅走贬，在岸与离岸汇价靠拢引出国内购汇盘

* 人民币即期早盘小幅走贬
* 中间价小幅走升
* CNH与境内汇价趋近，激发国内购汇力量
* 汇市短期方向并不明朗
路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走贬，与中间价小幅走高相背，但仍然延续最近一周以来基本横盘在6.07元附近的走势。交易员指出，CNH的离岸人民币与在岸价格靠拢，吸引购汇盘回归，令整体结购汇趋向均衡。
交易员指出，CNH的价格和CNY的价格差不多，之前倾向于去CNH购汇的力量比如一些境内财务公司逐步开始在在岸市场购汇，但市场交投仍相对谨慎，整体波幅狭窄，成交额亦不高，市场期待客盘或者央行可能的方向指引。
“今天市场有客盘购汇，相对均衡，但整体结汇仍占相对主导，中间价没什么特别的，也没有出乎意料的东西，市场没有方向。”上述华南某银行交易员指出。
北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.0716元，上日收报6.0712元。今日人民币兑美元中间价 为6.1124元，上日中间价为6.1148元。
人民币汇价闪电升值后已横盘一周，和之前市场一直认定升值预期不同，目前市场对于短期走势出现一定分歧。
有交易员认为，由于结购汇渐趋均衡，不排除目前这样横盘走势延续到年末，6.07的价位“守到年底”很有可能。
但也有交易员认为，整体结汇偏多的格局没变，市场仍会延续人民币升值走势，但年内升值幅度相当有限，但仍料升至6.06元，而离岸市场CNH价格则会跟随境内汇价小幅升值的势头。
全球汇市，美元周一亚洲时段几无变动，投资者等待观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周是否会开始缩减购债计划。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1283/29，上日尾盘为6.1305。
北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0719/25元，上一交易日尾盘报6.0724元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)