中国债市动态：长债走颓，资金趋紧且经济工作会议对货币政策表述缺亮点

路透北京12月16日 - 中国银行间债市周一早盘利率债长端走颓，交易员表示，中央经济工作会议对货币政策的表述缺乏亮点，市场此前存的放松预期落空，加之今日资金面较上周出现趋紧迹象，推动长债收益率上涨。
他们并提到，短线将左右债市走向的主要因素不脱资金面，主要关注本周公开市场操作情况，及美联储是否会在本周开始缩减购债计划。
“早盘长债收益率上行一些，我觉得主要和资金紧张有关，加上之前长端收益率下的有些快。”上海一银行交易员称。
另一银行交易员补充指出，早盘利率债长端涨幅约5-6个点，短的还算比较平稳。除资金扰动外，中央经济工作会议提出继续实施稳健货币政策，令上周市场一度升温的政策放松预期落空，可能也是卖压更多集中在长端的原因。
中国2013年中央经济工作会议上周五在北京闭幕。会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。
中国银行间流动性周一早盘趋紧，但资金价格变动尚可，主要品种押式回购加权利率 中，七天升幅近10个基点，但隔夜和14天较为有限，仅不足4个bp。
上述交易员并表示，稍早公布的汇丰PMI初值对现券影响不大，不过对早盘上扬的IRS曾构成一定阻力。
汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报正/逆回购及央票需求，具体为28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。而上周公开市场七天和14天期逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作。
剩余期限约6.8410年的固息国债130020券最新报价 为4.5900%/4.5150%，上交易日末笔为4.52%/4.45%。(完)
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)