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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 12:30 BJT

中国货币市场：主要回购利率微升，补缴存准等压抑大行拆出资金意愿

路透上海12月16日 - 中国银行间市场周一早盘主要质押式回购利率 微涨。市场人士表示，大行拆出资金意愿不强，场内供给减少，导致多数机构感觉资金有趋紧迹象。

他们指出，年底将近，机构陆续进入揽储大战，今日适逢月中的存款准备金例行调整日，不排除部分机构面临一定的补缴存准压力，此外根据以往经验分析，央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势，亦对场内流动性造成干扰。

“今天有点紧，出钱机构少，但需求很大，从长到短都有需求，准备金补缴，公开市场这两周都是净回笼，都有影响。”上海一商业银行交易员称。

上海另一商业银行交易员则提到，“周五下午就开始紧，有大行出来借钱，从6月份开始，每到快20号必紧一次，SLF应该差不多就这时候到期，(央行)续还是不续，对资金有影响。”

中国央行6-9月常备借贷便利(SLF)操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。有交易员曾透露，10-11月，SLF余额应该有进一步的下降，但具体幅度未知。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。如期间适逢节假日或周末，例行调整日将顺延至下一工作日。

另有交易员还提到，流动性确实较上周变紧，但总体尚算均衡，“难借一点，但还是能借到的，主要看大行，快到年底了总归会更谨慎一点。”

公开市场方面，上周央行在时隔一个半月后再现单周“零操作”，最近已连续两周净回笼，累计达840亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4817 3.4438 +3.79

七天 4.3960 4.3089 +8.71

14天 4.4501 4.4213 +2.88

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0050 3.6150 +139.00

七天 4.9800 4.2000 +78.00

14天 5.3500 4.2500 +110.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6000 3.4600 +14.00

七天 4.3700 4.3200 +5.00

14天 4.3900 4.4300 -4.00

Shibor

其中:隔夜 3.4470 3.4321 +1.49

七天 4.3580 4.3000 +5.80

三个月 5.3310 5.3350 -0.40

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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