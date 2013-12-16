《交易视点》中国债市资金和新债供给偏乐观，现券可继续配短避长--广发银行

路透上海12月16日 - 中国广发银行最新报告认为，本周资金面会继续比较乐观，现券供给压力趋轻，收益率继续上行的可能性很小，建议可继续考虑配置部分短端品种，包括利率和信用，但为控制风险，长端利率品种的现券要暂时规避。

IRS方面，七天期回购和三个月Shibor会以稳为主，而公开市场逆回购虽停，也但难令IRS上行。如果市场对月末资金担忧破除，应该会有一波下行进行修正。

鉴于shibor和repo品种特性的差异，报告推荐以波动市的角度进行IRS操作，前期逢高receive的shibor品种逢低平仓。如果市场因继续担忧资金面而推高回购基准IRS,则可以继续收取其短端固定利率。

**资金面预计继续比较乐观**

上周资金面继续保持宽松，七天期回购(R007)大幅稳定甚至低于4.5%，央行虽然整周都停止了逆回购操作，且国库现金也出现净回笼，但依旧不改短期流动性宽松局面。仅1-3个月资金利率仍保持高位，需求旺盛，说明机构在对跨节点的流动性管理进行准备。

具体来看，跨元旦和跨春节的资金需求旺盛抬高长期限回购利率，这种情况应会延续。在年关来临之际，机构需要借长出短优化期限配置应对节点冲击。不过考虑到月末财政存款的大量投放和理财资金回流等，月末流动性会保持稳定。

本周，预计央行的逆回购操作仍会停止，毕竟人民币不断升值带来了不少的货币投放。这些货币投放应该能够保证市场的流动性供应。所以资金利率会保持在这个位置，出现紧缩的可能性不大。

**现券尚无趋势性拐点**

本周只有汇丰PMI和用电量数据，预计对市场影响较小。出于对冲人民币升值带来的货币投放和其他因素，央行逆回购很有可能继续暂停，但是资金面预计仍会保持较宽松局面。

市场在一级市场发行规模减小和资金面宽松的共同作用下，延续上周收益率继续反弹的可能性不大，市场高位惜售和持续性买盘会令收益率保持当前位置震荡。

在上周资金面比较宽松情况下，债券仍然出现持续空头震荡行情，反弹的幅度和时间不断缩小，表明市场目前并没有迎来趋势性的转折点，但是往上卖盘惜售和机构的配置需求也同样令其继续上行有限。

至于此前表现突出的Shibor债，多头行情则完全过去，市场不再对shibor fixing继续上涨的抱有期望，主要是NCD发行落地，所以未来可能会调整。

IRS市场上，走势也会表现为波动震荡。shibor IRS无法继续上涨，可逢低平掉前期推荐receive仓位；Repo IRS则不适合继续追涨，可考虑逢高收取repo短端，在与fixing较为接近的时候pay repo短端对冲短端信用债持仓成本风险。(完)