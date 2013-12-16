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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 07:49 BJT

****主要国家经济指标预测--12月17日****

路透12月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    12月17日(二)
    GMT时间   经济指标/活动                              公布时段       预估值     前值  
    0015    澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话
    0030    澳洲央行会议记录                                 12月
    0100    新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 
                                                           上半年         --     赤字20
                  现金预算收支(亿新西兰元)                                --     赤字69
    0930    英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  11月      +0.2%      +0.1%
               　　                (较上年同期)                        +2.2%      +2.2%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                              +0.1%       持平
                             (较上年同期)                              +2.7%      +2.6%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  +0.1%       持平
                                         (较上年同期)                  +2.7%      +2.7%
                PPI投入物价指数(较前月)                                -0.5%      -0.6%
                       (较上年同期)                                   -1.15%      -0.3%
                PPI产出物价指数(较前月)                                -0.1%      -0.3%
                       (较上年同期)                                    +0.9%      +0.8%
                PPI核心产出物价指数(较前月)                            +0.1%      +0.1%
                           (较上年同期)                                +0.9%      +0.9%
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月终值      -0.1%      -0.1%
                                      (较上年同期)                     +0.9%      +0.9%
    1000    欧元区劳动成本                                 第三季        --       +0.9%
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          12月       55.0       54.6
                           现况指数                                     30.0       28.7  
    1100    英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  12月        +11        +11
    1245    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          12月14日当周        --       -1.6%
    1330    美国CPI(较上月)                                  11月       +0.1%     -0.1%
                 (较上年同期)                                           +1.3%     +1.0%
                扣除食品和能源(较上月)                                  +0.1%     +0.1%
                              (较上年同期)                              +1.7%     +1.7% 
    1330    美国每周实质所得(较上月)                         11月       +0.3%     +0.1%
    1330    美国经常帐(亿美元)                             第三季   赤字1,000   赤字989
    1330    加拿大制造业销售(较上月)                         10月       -0.3%     +0.6%
    1355    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        12月14日当周          --     +2.6%
    1500    美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         12月          55        54
    1630    美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数                  11月          --     +0.1% 
    2145    新西兰经常账收支(亿新西兰元)                 第三季       赤字43   赤字12.5
                                                 截止第三季末年度    赤字88.3    赤字91
    2230    澳洲央行总裁参加在众议院经济常务委员会的听证会
    2350     日本出口(较上年同期)                            11月      +17.9%    +18.6%
                 进口(较上年同期)                                      +21.4%    +26.1%
                 贸易收支(亿日圆)                                  逆差13,190  逆差10,907  
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段        现值    预估值    
    12月15日(日)
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数                第四季        正16      正15
                      大型非制造业景气判断指数                            正20      正16 
                      小型制造业景气判断指数                               正1       负7
                      小型非制造业景气判断指数                             正4       正1
                      大型企业资本支出                                   +4.6%     +5.5%
                      小型企业资本支出                                   +7.9%     +4.7%
   
    12月16日(一)
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             12月初值        47.1      49.1
              Markit服务业PMI                                             47.4      49.0
              Markit综合PMI                                               47.0        --
    0828  德国Markit制造业PMI                             12月初值        54.2      53.0
              Markit服务业PMI                                             54.0      55.5
              Markit综合PMI                                               55.2        --
    0858  欧元区Markit制造业PMI                           12月初值        52.7      51.9
                Markit服务业PMI                                           51.0      51.5
                Markit综合PMI                                             52.1      51.9
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                        10月   盈余11.69        --
                  全球贸易收支(亿欧元)                                盈余40.7        --
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)                              10月     顺差172        --
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                      12月      正0.98    正4.75
    1330  美国劳动生产率                              第三季修正值       +3.0%     +2.8%
              单位劳工成本                                               -1.4%     -1.3%
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             12月初值        54.4      55.0
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                          10月       1,949        --
    1415  美国工业生产(较前月)                                11月       +1.1%     +0.5%
              产能利用率                                                 79.0%     78.4%
              制造业产出                                                 +0.6%     +0.4%  
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                     11月       -0.2%        --
                                (较上年同期)                             -0.9%        --(完)
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