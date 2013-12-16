主要国家经济指标预测--12月17日****

路透12月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0015 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话 0030 澳洲央行会议记录 12月 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 赤字20 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字69 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.2% +2.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +2.7% +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +2.7% +2.7% PPI投入物价指数(较前月) -0.5% -0.6% (较上年同期) -1.15% -0.3% PPI产出物价指数(较前月) -0.1% -0.3% (较上年同期) +0.9% +0.8% PPI核心产出物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1000 欧元区劳动成本 第三季 -- +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 55.0 54.6 现况指数 30.0 28.7 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 +11 +11 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月14日当周 -- -1.6% 1330 美国CPI(较上月) 11月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.0% 扣除食品和能源(较上月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1330 美国每周实质所得(较上月) 11月 +0.3% +0.1% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,000 赤字989 1330 加拿大制造业销售(较上月) 10月 -0.3% +0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月14日当周 -- +2.6% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 55 54 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 11月 -- +0.1% 2145 新西兰经常账收支(亿新西兰元) 第三季 赤字43 赤字12.5 截止第三季末年度 赤字88.3 赤字91 2230 澳洲央行总裁参加在众议院经济常务委员会的听证会 2350 日本出口(较上年同期) 11月 +17.9% +18.6% 进口(较上年同期) +21.4% +26.1% 贸易收支(亿日圆) 逆差13,190 逆差10,907 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月15日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正16 正15 大型非制造业景气判断指数 正20 正16 小型制造业景气判断指数 正1 负7 小型非制造业景气判断指数 正4 正1 大型企业资本支出 +4.6% +5.5% 小型企业资本支出 +7.9% +4.7% 12月16日(一) 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 47.1 49.1 Markit服务业PMI 47.4 49.0 Markit综合PMI 47.0 -- 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 54.2 53.0 Markit服务业PMI 54.0 55.5 Markit综合PMI 55.2 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 52.7 51.9 Markit服务业PMI 51.0 51.5 Markit综合PMI 52.1 51.9 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 盈余11.69 -- 全球贸易收支(亿欧元) 盈余40.7 -- 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差172 -- 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 正0.98 正4.75 1330 美国劳动生产率 第三季修正值 +3.0% +2.8% 单位劳工成本 -1.4% -1.3% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 54.4 55.0 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 1,949 -- 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +1.1% +0.5% 产能利用率 79.0% 78.4% 制造业产出 +0.6% +0.4% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -0.2% -- (较上年同期) -0.9% --(完)