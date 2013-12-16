台湾货币市场：短率仍持稳，多数银行对跨年资金供给偏向观望

* 年内资金水位偏高令短率持稳

* 多数银行尚不提供跨年拆款资金

* 上半周短票发票量偏少

记者 詹静宜

路透台北12月16日 - 台湾银行间短率周一持稳。货币市场人士认为，银行间资金水位偏高，短率仍维持在既有区间，惟多数银行对于跨年资金供给态度偏向观望，仅有少数银行开放承作跨年拆款，致跨年拆款成交量仍偏低。

银行间资金调拨人士指出，目前银行间普遍预留资金给分行冲刺年底放款，且跨年资金调度攸关年报资本适足率(BIS)计算，银行间多不敢大意，本周多数银行仍不愿松口承作跨年拆款，有大型官股行库今起开放续做跨年拆款，利率则稍有提高2个基点，但新承作部分则尚未开放。

“目前还不行，等到下周再讨论要不要开放跨年拆款。”一位官股银行资调人士说。

资调人士表示，本周央行存单到期量偏多，整体资金情势仍偏宽松，不过跨年资金供给的银行家数仍属少数，市场谨慎因应年底资金流动性效应，预计下周紧缩效应才会比较明显，资金流动性最紧的时间点可能落在27日，因为当日累算三日积数，银行端操作将更为保守，30日当周资金则将倾巢而出。

本地时间12:32时：

**台币兑美元 上升6.5分报29.624。

**台股 走跌0.52%，报8,333.11点；成交量 为503.82亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日区间在0.295-0.415%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日在0.380-0.430%。

**上半周发票量偏少**

短票市场方面，一大型票券商指出，上半周发票量偏少，以到期续作为主，成交利率大致持平，下半周发票量才会例行性增温，其中周五发票量可望较上半周单日增加一倍的量。

“ 由于拆款利率还是比较低，资金调度能拆款就拆款。”上述票券商资调人士称。

另有大型票券商提及，随月底脚步逐渐逼近，有些银行已不能承作跨新历年短票，甚至有大型银行微幅拉抬跨年短票报价利率。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%，与上日同，跨年天期的交投落在0.61-0.63%，其中20天期依旧成交在0.61%，30天期则成交在0.61-0.62%，表现大致持平，不过区间高位报价利率微幅提高，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主。

周一存单到期金额为6,462亿，发行金额稍晚公布。 今日紧缩因子有央行发行两年期存单，金额100亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,184.50亿台币，余日落点分别为周二4,200亿、周三1,704.5亿、周四3,941亿及周五877亿。

拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为67亿台币，累计至周日超额准备为125亿，加计前期1%的超额准备为928亿台币。

**RP利率稳中趋跌**

债券市场附买回(RP)成交利率稳中再往低位逼近，部分高端利率不复见。市场资金供给持续充裕，年内及跨新历年资金调度均不成问题，投信为求顺利去化资金，在配置利率较高的公司债之余，也愿以较低利率拿进公债，令证券商有议价空间。

部分交易员表示，由于市场资金持续偏多，调度人士对新历年底的跨年承作已不担心，目前逐步将焦点转往农历年的资金安排。当前投信、寿险及银行能提供跨农历年的资金尚少，证券商及票券商愿以较高利率吸引资金，但成交无几。

〞想拿券的人都提前一天安排，一开门资金缺口就平了...钱真的很多。〞一位证券商交易员称。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间下移至0.56-0.57%，上日在0.57-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，则和上日大致相同。

大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.54%，0.55%已没有成交；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，与上日大致相似。

本周公司债发行总额约270.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币，周二鸿海 60亿，周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币，周四联邦银行 30亿台币、玉山银行15亿台币，及周五新光钢 5亿台币。