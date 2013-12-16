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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 13:24 BJT

香港股市：早盘下跌，因中国汇丰制造业PMI下降

路透香港12月16日 - 香港股市周一下滑，因此前公布的汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值显示，中国大陆制造业活动降至三个月低点。

中国领导层在经济工作会议后没有公布会议上设定的具体计划，这也令市场感到失望。分析师此前预期中国政府将发布2014年增长目标，以及推进城镇化的方案。中国预计2020年之前城镇人口达总人口的60%。

截至午盘，恒生指数 跌0.7%至23,082.7点，恒生国企指数 下挫1%。

“人们一整年都在谈论城镇化，但我们没有听到任何具体政策，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。

“我们将继续上周趋势--在年底前卖出，短期资金流入博彩、科技等较强板块，”他称。

中资金融股普遍走软。中国工商银行 下挫1.7%，平安保险 跌2.1%。

博彩业和科技股续涨，银河娱乐 和金沙中国 分别上涨2.7%和1.1%。

电能实业 上扬2%。该公司此前称计划将香港业务分拆上市。(完)
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