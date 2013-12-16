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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 13:36 BJT

俄罗斯经济：世行下调俄罗斯今明两年GDP增速预估，因投资与需求不力

路透莫斯科12月16日 - 世界银行下调对俄罗斯今明两年国内生产总值(GDP)增长预估，称该国投资低迷且消费者需求弱于预期，而投资和消费者需求是俄罗斯两大经济推动因素。

世界银行称，其将俄罗斯今年GDP成长预估从1.8%调降至1.3%，明年预估从3.1%调降至2.2%。

此前俄罗斯经济发展部和国际货币基金组织(IMF)均曾下调俄罗斯GDP成长预估。

世界银行预计俄罗斯2015年GDP增速为2.7%。

“世界银行预计投资活动将缓慢升高，去库存周期即将结束，消费增长将步入平稳状态，”世行俄罗斯首席经济学家Birgit Hansl在一份日期为12月13日的声明中称。

该行并警告，普通俄罗斯人债务负担在增加，达到全部可支配收入的25%以上，这对消费构成压力。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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