版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 13:32 BJT

澳洲股市：收跌，因忧心美联储动向及中国PMI下跌

路透悉尼12月16日 - 澳洲股市周一下跌0.2%，跌至三个半月低位，投资者审慎等候美联储是否会在本周的政策会议上决定开始缩减刺激计划。

汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)放缓至三个月低位，亦令市场人气承压。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收跌8.8点，收报5,089.6.点。上周收低1.7%，周线连跌四周。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐