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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 14:09 BJT

韩国汇市：韩元兑美元因出口商卖汇而收升，关注美联储动向

路透首尔12月16日 - 韩元兑美元 周一持坚，当地出口商抛售美元推升韩元；但大多数投资者等候美联储本周会议结果。

韩元兑美元 收报1,051.5，较上周五国内收盘价1,052.6小升0.1%。(完)

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